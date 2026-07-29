Зарплата от 200 тыс. рублей: в Петербурге зафиксировали бум вакансий для рабочих, врачей и курьеров

Для специалистов без управленческих функций лидером по количеству предложений стали менеджеры по продажам (более 6 тыс. вакансий, до 200,6 тыс. рублей). Также высокий спрос наблюдается на водителей и экспедиторов (более 2,2 тыс., до 206,8 тыс. рублей), врачей (более 1,7 тыс., до 229,4 тыс. рублей) и курьеров (более 1,1 тыс., до 210 тыс. рублей).