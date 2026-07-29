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Ситуация с топливом в Башкирии постепенно улучшается

В Башкирии ситуация на топливном рынке постепенно улучшается, в ходе брифинга в ЦУР отметил замминистра промышленности Эдуард Мустафин. Перебои сегодня утром зафиксированы в 10 муниципалитетах, при этом туда уже направлялись бензовозы.

Источник: Башинформ

Так, в Стерлитамак отправили также объёмы первоначально предназначавшиеся для Уфы. Для координации в город прибыл член Оперштаба, вместе с представителями администрации он объехал все 34 АЗС. В очередях на заправку ждали по 50−60 машин.

В Приютово, жители которого также жаловались на перебои поставок, днём на АЗС стояли порядка 20 авто. На одной из заправок доступны все виды топлива, АЗС на ул. Комсомольской закрыта на неделю для промывки резервуаров, ещё на одной в наличии остался только дизель. Всего в Белебеевском районе работают 9 АЗС.

Ранее сообщали: в Уфе стало больше работающих заправок.