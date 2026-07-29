Ситуация с топливом в Башкирии постепенно улучшается

В Приютово, жители которого также жаловались на перебои поставок, днём на АЗС стояли порядка 20 авто. На одной из заправок доступны все виды топлива, АЗС на ул. Комсомольской закрыта на неделю для промывки резервуаров, ещё на одной в наличии остался только дизель. Всего в Белебеевском районе работают 9 АЗС.