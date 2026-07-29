Более 200 км инженерных сетей заменят в ЛНР до конца текущего года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заяви глава республики Леонид Пасечник.
Кроме того, будут отремонтированы около 90 коммунальных объектов, уточнил он по итогам расширенного совещания с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым и заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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