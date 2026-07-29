Что происходит с топливом в России — ответ Минэнерго

Мы четко понимаем, в каких местах и регионах возникают сложности, и оперативно решаем вопросы… Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются.
Он отметил, что Минэнерго каждый день «эту ситуацию отрабатывает по каждому индивидуальному случаю».
«Никто не говорит, что ситуация простая. Но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса ее удается держать под контролем», — добавил замминистра энергетики России.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.
Также Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок.