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Запрет на продажу бензина лицам до 16 лет введут в Нижегородской области

Законодательное собрание держит проработку инициативы на контроле.

В регионе обсуждают возможность ввести запрет на розничную продажу бензина лицам, не достигшим 16 лет. Инициатива призвана сократить количество дорожно‑транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. Об этом сообщили в «News.NN» со ссылкой на спикера ЗСНО Евгения Люлина.

По мнению спикера, ситуация, когда подростки без водительских прав садятся за руль мотоциклов, питбайков и квадроциклов, требует вмешательства на законодательном уровне. Свободный доступ к топливу даёт несовершеннолетним возможность выезжать на общие дороги — это нередко приводит к авариям, травмам и даже гибели молодых людей.

Как пояснил Евгений Люлин, предложение о запрете поступило ещё в 2025 году от ГУ МВД по Нижегородской области и было адресовано губернатору Глебу Никитину. Правоохранители предлагали закрепить ограничение путём внесения поправок в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Инициативу уже изучили профильные комитеты.

Сейчас перед вынесением вопроса на заседание парламента предстоит выяснить, допустимо ли установить такие ограничения с помощью нормативных актов исполнительной власти региона. Кроме того, проект должен пройти правовую оценку прокуратуры Нижегородской области. Законодательное собрание держит проработку инициативы на контроле.

Подобные ограничения уже успешно действуют в ряде субъектов РФ — в частности, в Волгоградской, Пензенской, Вологодской и Ярославской областях, Чувашии, Приморском крае и других регионах.

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