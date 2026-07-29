Запрет на продажу бензина лицам до 16 лет введут в Нижегородской области

По мнению спикера, ситуация, когда подростки без водительских прав садятся за руль мотоциклов, питбайков и квадроциклов, требует вмешательства на законодательном уровне. Свободный доступ к топливу даёт несовершеннолетним возможность выезжать на общие дороги — это нередко приводит к авариям, травмам и даже гибели молодых людей.