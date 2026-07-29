Турчин: Беларусь может улучшить сферу услуг

«Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить», — также отметил руководитель правительства.
Он обратил внимание, что в подготовленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития.
«Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации», — добавил Турчин.
Премьер-министр подчеркнул, что именно на этом основана разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики.
Для правительства и Национального банка поставлены такие задачи как: рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг. Планируется и ограничение уровня инфляции.
«То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году», — констатировал Турчин.