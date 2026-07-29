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Турчин: Беларусь может улучшить сферу услуг

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Прогноз социально-экономического развития страны должен быть нацелен на выполнение задач пятилетки и создавать условия для дальнейшего роста благосостояния населения, заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании президиума Совета министров по пакету прогнозных документов на 2027 год, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить», — также отметил руководитель правительства.

Он обратил внимание, что в подготовленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития.

«Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации», — добавил Турчин.

Премьер-министр подчеркнул, что именно на этом основана разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики.

Для правительства и Национального банка поставлены такие задачи как: рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг. Планируется и ограничение уровня инфляции.

«То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году», — констатировал Турчин.

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