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На юге Волгограда отправят на штрафстоянку забытые хозяевами авто

В извещении говорится, что брошенные транспортные средства угрожают безопасности, создают помехи движению, а также затрудняют уборку территории.

В Красноармейском районе Волгограда местные власти решили навести порядок с автомобилями, о которых давно забыли их хозяева. Владельцам заброшенных машин уже приходят соответствующие уведомления, сообщают в местном паблике.

В извещении говорится, что брошенные транспортные средства угрожают безопасности, создают помехи движению, а также затрудняют уборку территории. Авто, чьи хозяева не займутся их ремонтом, будут помещены на спецстоянку.

Горожане в данном случае с властями согласны: в районе есть автомобили, которые уже очень давно стоят и во дворах многоквартирных домов, и на проезжей части.

Ранее владельцы бесхозных машин на улицах Волжского получили последнее предупреждение.

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