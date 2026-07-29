На юге Волгограда отправят на штрафстоянку забытые хозяевами авто

В Красноармейском районе Волгограда местные власти решили навести порядок с автомобилями, о которых давно забыли их хозяева. Владельцам заброшенных машин уже приходят соответствующие уведомления, сообщают в местном паблике.
В извещении говорится, что брошенные транспортные средства угрожают безопасности, создают помехи движению, а также затрудняют уборку территории. Авто, чьи хозяева не займутся их ремонтом, будут помещены на спецстоянку.
Горожане в данном случае с властями согласны: в районе есть автомобили, которые уже очень давно стоят и во дворах многоквартирных домов, и на проезжей части.
Ранее владельцы бесхозных машин на улицах Волжского получили последнее предупреждение.