Названы пять туристических регионов РФ, где уменьшились очереди на АЗС

Дворцовая площадь с Эрмитажем и Петропавловская крепость, с которой началось строительство города на Неве, Петергоф с его знаменитыми фонтанами и другие живописные пригороды могут стать достойной альтернативой для тех автотуристов, которые в 2026 году решили не ехать в Сочи и Крым по известным причинам. С точки зрения доступности бензина направление на Санкт-Петербург и Ленинградскую область выглядит в конце июля 2026 года одним из самых благополучных.