В Омске власти обсудили новую дорогу и театр в ДК Баранова на встрече с жителями

В Омске представители региональной и городской власти встретились с жителями Октябрьского административного округа. Во время встречи обсудили вопросы благоустройства, развития дорожной инфраструктуры и культурных объектов.
Во встрече приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор Дмитрий Перминов, депутат Омского городского Совета Максим Концедалов, а также депутаты Законодательного собрания и горсовета.
Одной из тем стало строительство дороги по улице Братской. По словам местной жительницы, новая магистраль позволила бы связать Октябрьский и Ленинский округа, улучшить транспортную доступность 16-го Военного городка и разгрузить кольцевую развязку на улице Маршала Жукова.
Как отметил Максим Концедалов, одним из вариантов решения может стать программа «Дорога к дому», возможность запуска которой сейчас рассматривается в Омске. В случае её появления проект строительства дороги по улице Братской смогут предложить для включения в программу.
Ещё одной инициативой стало предложение студентов музыкально-педагогического колледжа о возрождении Дворца культуры имени Баранова. Они предложили создать на базе здания театр. По мнению участников встречи, реализовать такой проект возможно при взаимодействии Министерства культуры и Министерства образования Омской области.
Ранее вопрос восстановления ДК имени Баранова уже поднимался неоднократно. Здание, расположенное в Октябрьском округе, долгое время не используется по назначению, а варианты его дальнейшего развития обсуждаются на разных уровнях.