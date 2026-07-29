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Нацбанк ожидает снижения инфляции в 2027 году

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Национальный банк предлагает правительству установить цель по инфляции на следующий год на уровне 6%, сообщил журналистам зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Это чуть меньше, чем в этом году (7% — Sputnik)», — обратил внимание Картун.

Речь идет о формировании основных экономических документов на следующий год: прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета. Эти вопросы были вынесены на заседание президиума Совета министров в среду, 29 июля. Руководство Нацбанка приняло участие в обсуждении.

Как заявил прессе Андрей Картун, все предложенные денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Одна из основных целей, как и ранее, — обеспечение ценовой стабильности.

Что касается финансовой стабильности, то Нацбанк предлагает установить допустимую долю проблемных активов на уровне 10%. Цель по золото-валютным резервам (ЗВР) на следующий год составляет 12,8 миллиарда долларов в эквиваленте.

Это больше, чем цель на текущий год (9,2 млрд долларов). При этом, по данным на 1 июля, они превышают 14 млрд в долларовом эквиваленте.

В планах и прирост инвестиционного финансирования.

«На следующий год мы этот параметр для себя и для банков будем доводить не менее 13% роста», — пояснил Картун.