Нацбанк ожидает снижения инфляции в 2027 году

«Это чуть меньше, чем в этом году (7% — Sputnik)», — обратил внимание Картун.
Речь идет о формировании основных экономических документов на следующий год: прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета. Эти вопросы были вынесены на заседание президиума Совета министров в среду, 29 июля. Руководство Нацбанка приняло участие в обсуждении.
Как заявил прессе Андрей Картун, все предложенные денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Одна из основных целей, как и ранее, — обеспечение ценовой стабильности.
Что касается финансовой стабильности, то Нацбанк предлагает установить допустимую долю проблемных активов на уровне 10%. Цель по золото-валютным резервам (ЗВР) на следующий год составляет 12,8 миллиарда долларов в эквиваленте.
Это больше, чем цель на текущий год (9,2 млрд долларов). При этом, по данным на 1 июля, они превышают 14 млрд в долларовом эквиваленте.
В планах и прирост инвестиционного финансирования.
«На следующий год мы этот параметр для себя и для банков будем доводить не менее 13% роста», — пояснил Картун.