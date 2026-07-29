Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгосстрахе сказали возместят ли по страховке стоимость отделки и имущества в квартире

Белгосстрах сказал, покрывает ли страховка цену отделки и имущества в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, может ли страховка возместить стоимость отделки и имущества в квартире. Об этом рассказала заместитель директора филиала Белгосстраха по Минску, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.

Представитель Белгосстраха напомнила, что страховую сумму по комплексному договору определяют по соглашению сторон.

Например, при страховании по договору полного комплексного страхования квартир и пользователей квартир могут взять рыночную стоимость квартиры с отделкой и рыночную стоимость имущество. А после будет определяться лимит ответственности перед соседями.

Еще ЖКХ сказало белорусам, куда нельзя выбрасывать старые оконные рамы из дерева.

Кроме того, сказали, что изменится в деловом стиле одежды школьников в Беларуси с 1 сентября 2026.