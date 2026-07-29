В Белгосстрахе сказали возместят ли по страховке стоимость отделки и имущества в квартире

Стало известно, может ли страховка возместить стоимость отделки и имущества в квартире. Об этом рассказала заместитель директора филиала Белгосстраха по Минску, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
Представитель Белгосстраха напомнила, что страховую сумму по комплексному договору определяют по соглашению сторон.
Например, при страховании по договору полного комплексного страхования квартир и пользователей квартир могут взять рыночную стоимость квартиры с отделкой и рыночную стоимость имущество. А после будет определяться лимит ответственности перед соседями.
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