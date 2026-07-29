Минэкономики прогнозирует рост зарплат в 2027 году

«Вот это наша общая кубышка страны позволит, прежде всего, повысить благосостояние наших граждан… Рост доходов и реальной заработной платы прогнозируется чуть больше 103%,» — сказал министр.
Он добавил, что основные параметры прогноза социально-экономического развития на следующий год непосредственно связаны с ранее принятой пятилетней программой. Ключевой момент, как подчеркнул Чеботарь, — это достаток и благосостояние населения.
"Надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки в условиях большой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются.
Глава Минэкономики также обратил внимание на то, что замедляется рост мирового ВВП.
«Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем», — сделал ремарку министр.
Тем не менее, ожидается, что все-таки удастся нарастить экспорт примерно на 2,9%. Чеботарь добавил, что основной упор будет здесь сделан на рост экспорта услуг. По его словам, он составит около четырех с небольшим процентов. Речь идет о росте за счет таких секторов как, например, туризм и IT.