Минэкономики прогнозирует рост зарплат в 2027 году

Тем не менее, ожидается, что все-таки удастся нарастить экспорт примерно на 2,9%. Чеботарь добавил, что основной упор будет здесь сделан на рост экспорта услуг. По его словам, он составит около четырех с небольшим процентов. Речь идет о росте за счет таких секторов как, например, туризм и IT.