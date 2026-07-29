Дороги на Мещере перекроют из-за фестиваля «Пари Фест» (18+)

Под запрет проезда попадут несколько участков: Волжская набережная (от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улица Совнаркомовская (от набережной до улицы Самаркандской), а также улица Стрелка (от Совнаркомовской до дома № 18). Кроме того, будет недоступна для транспорта парковка возле дома № 5 на Стрелке.