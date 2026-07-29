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Дороги на Мещере перекроют из-за фестиваля «Пари Фест» (18+)

Жителей и гостей города просят заранее изучить схему движения, чтобы избежать неудобств.

Мэрия Нижнего Новгорода предупредила о временном перекрытии дорог вблизи стадиона «Совкомбанк Арена». Ограничения связаны с проведением фестиваля «Пари Фест» (18+) и будут действовать с 22:00 31 июля до 7:00 2 августа.

Под запрет проезда попадут несколько участков: Волжская набережная (от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улица Совнаркомовская (от набережной до улицы Самаркандской), а также улица Стрелка (от Совнаркомовской до дома № 18). Кроме того, будет недоступна для транспорта парковка возле дома № 5 на Стрелке.

Для автомобилистов предусмотрели объезд по соседним улицам. Жителей и гостей города просят заранее изучить схему движения, чтобы избежать неудобств.

Ранее программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 1−2 августа.