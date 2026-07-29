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RMF: Косиняк-Камыш предложил Украине разместить производство ракет Patriot в Польше

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил Украине развернуть производство ракет для систем ПВО Patriot на польской территории.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В эфире радиостанции RMF FM министр пояснил, что, даже если администрация Дональда Трампа согласится на выдачу Киеву лицензии на производство Patriot, создание такого предприятия на Украине будет невозможно из-за рисков безопасности, связанных с боевыми действиями.

Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на объятой войной территории. Но это возможно на территории Польши.

Владислав Косиняк-Камыш
министр обороны Польши

Он подчеркнул, что Польша, которая не является стороной конфликта, готова предоставить свои мощности для реализации этого проекта. «Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной», — убежден он.

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