RMF: Косиняк-Камыш предложил Украине разместить производство ракет Patriot в Польше

В эфире радиостанции RMF FM министр пояснил, что, даже если администрация Дональда Трампа согласится на выдачу Киеву лицензии на производство Patriot, создание такого предприятия на Украине будет невозможно из-за рисков безопасности, связанных с боевыми действиями.
Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на объятой войной территории. Но это возможно на территории Польши.
Он подчеркнул, что Польша, которая не является стороной конфликта, готова предоставить свои мощности для реализации этого проекта. «Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной», — убежден он.