«Разгрузим два микрорайона». В Перми откроют движение по трассе ТР-53

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2026 году ожидается завершение работ ещё на трёх крупных дорожных объектах. Техническое движение уже открыли по путепроводу на улице Монастырской, а скоро запустят машины по путепроводу на шоссе Космонавтов и на второй очереди моста через Егошиху на улице Революции.