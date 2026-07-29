«Разгрузим два микрорайона». В Перми откроют движение по трассе ТР-53

1 августа в Перми откроют движение по участку трассы ТР-53. Новый проезд разгрузит сразу два микрорайона. Дорога соединит улицы Уинскую, Старцева и Грибоедова. Как организуют движение по трассе, и какие работы продолжатся — в материале сайта perm.aif.ru.
Дорога, тоннель и птицы.
Строительство трассы ТР-53, которая должна соединить микрорайоны Садовый и Вышка-2, планировалось больше 20 лет назад. Первый этап — развязка на Уинской — был завершён в 2024 году.
1 августа 2026 года движение запустят на новом участке трассы. Теперь с улицы Старцева можно будет проехать прямо на Грибоедова, не заезжая на Уинскую. Это поможет разгрузить перекрёсток и сократить время в пути.
«Мы запускаем, подчёркиваю, технологический пуск движения от первого этапа до улицы Грибоедова. Тем самым мы разгрузим два небольших микрорайона. Это микрорайон Грибоедовский и ЖК Погода», — рассказал заместитель начальника производства «Мостоотряд 123» Андрей Юрганов.
После открытия движения работы на участке продолжатся. Строители установят шумозащитные экраны и проведут облагораживание территории. Эти процессы будут идти параллельно с движением автотранспорта.
«Пропуск движения будет осуществляться с первого этапа. С трассы будут отвороты на улицы Грибоедова и Артёма со светофорным регулированием. Также будут открыты все съезды», — пояснил Андрей Юрганов.
Новшеством дороги станут птицы, размещённые на шумозащитных экранах. Силуэты хищников должны отпугивать других пернатых, чтобы они не врезались в прозрачное ограждение.
Дальше — больше.
Полностью завершить работы на этапе 2.1 должны к концу 2026 года. К этому времени достроят участок от Грибоедова до моста через реку Талажанку. Также временным проездом новую дорогу соединят с существующим ранее проспектом Октябрят и улицей Сапфирной.
«Вторая часть этапа 2.1 — тупиковая. То есть без этапа 2.2 пропуск по дороге невозможен. Но будет организован временный проезд для автомобильного транспорта», — объяснил замначальника производства.
Для дальнейших работ необходимо передвинуть высоковольтные линии электропередач. После этого строители приступят к дорожной части и доведут её моста, где возведено уже три опоры.
Также на территории продолжаются работы с коммунальными сетями: прокладывается ливневая канализация и подготовлены резервуары для локальных очистных сооружений.
«После улицы Грибоедова у нас останется ещё небольшой участок, где на данный момент переустраивается линия электропередач 110 кВ. Как только они переустроятся, мы приступим к строительству. В планах до конца года данный объект сдать», — рассказал Андрей Юрганов.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2026 году ожидается завершение работ ещё на трёх крупных дорожных объектах. Техническое движение уже открыли по путепроводу на улице Монастырской, а скоро запустят машины по путепроводу на шоссе Космонавтов и на второй очереди моста через Егошиху на улице Революции.