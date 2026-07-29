Эксперт: Украина не сможет производить противоракеты для Patriot еще несколько лет

Украина не сможет наладить собственное производство противоракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшие годы даже в случае получения официальных лицензий от США. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский.
По мнению эксперта, процесс передачи технической документации и создания производственных мощностей требует длительного времени, которого у киевского режима нет.
«Даже если лицензии на производство противоракет для систем Patriot будут даны Соединенными Штатами Украине, потребуется как минимум несколько лет для того, чтобы Украина сама ли, при поддержке европейских союзников смогла такие противоракеты производить. Поэтому… передача технической документации и лицензии — это долгий путь к реальному обретению таких систем», — отметил Войтоловский.
Аналитик подчеркнул, что вопрос защиты от баллистических ракет стоит перед Киевом прямо сейчас, поэтому решение США о передаче лицензий носит исключительно демонстративный характер. По его словам, это шаг Вашингтона для демонстрации «доброй воли» и работы на внутреннюю электоральную аудиторию Дональда Трампа, который не заменяет прямых поставок готовых систем ПВО и боеприпасов к ним.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с американскими оборонными предприятиями изучают возможность переделки баллистических ракет в ракеты-перехватчики.