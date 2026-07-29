Эксперт: Украина не сможет производить противоракеты для Patriot еще несколько лет

«Даже если лицензии на производство противоракет для систем Patriot будут даны Соединенными Штатами Украине, потребуется как минимум несколько лет для того, чтобы Украина сама ли, при поддержке европейских союзников смогла такие противоракеты производить. Поэтому… передача технической документации и лицензии — это долгий путь к реальному обретению таких систем», — отметил Войтоловский.