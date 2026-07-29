В Чувашии отменили ограничение на продажу топлива в канистры

По словам главы республики, ситуация с топливом стабилизируется: запасы последовательно увеличиваются, поставки продолжаются. Олег Николаев отмечает, что на некоторых АЗС сохраняются очереди, но они формируются в основном из-за ажиотажного спроса — жители приезжают за небольшим объемом топлива, опасаясь его нехватки. Глава региона призвал сохранять спокойствие.