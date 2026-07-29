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17 тонн кормовых смесей экспортировали из Ростовской области в Азербайджан

Кормовые смеси экспортировали из Ростовской области в июле.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 24 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили 17 тонн кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствовала требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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