Беспрозванных сообщил, когда на АЗС «Балтнефти» снимут ограничения на отпуск топлива

В Калининграде на заправках «Балтнефти» возобновляется продажа 95-го бензина. О том, что его можно приобрести уже с 29 июля, губернатор Алексей Беспрозванных написал в своем канале «Макс».
«Про топливо. Сегодня “Балтнефть” начинает продажу 95-го бензина. А с 1 августа в регионе снимаем ограничения на отпуск топлива на всех АЗС “Балтнефти”, включая заправку в канистры. Напомню: “Лукойл” уже снял лимиты 28 июля, “Сургутнефтегаз” — с 1 августа. Крупные топливные компании региона с начала августа работают без ограничений», — написал глава региона.
Напомним, что ранее Правительство РФ определило очередность поставок нефтепродуктов различным категориям потребителей на фоне напряженной ситуации на топливном рынке. В число регионов, которым рекомендовано обеспечивать поставки в приоритетном порядке, вошла Калининградская область.