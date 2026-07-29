Беспрозванных сообщил, когда на АЗС «Балтнефти» снимут ограничения на отпуск топлива

«Про топливо. Сегодня “Балтнефть” начинает продажу 95-го бензина. А с 1 августа в регионе снимаем ограничения на отпуск топлива на всех АЗС “Балтнефти”, включая заправку в канистры. Напомню: “Лукойл” уже снял лимиты 28 июля, “Сургутнефтегаз” — с 1 августа. Крупные топливные компании региона с начала августа работают без ограничений», — написал глава региона.