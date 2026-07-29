Недельный рост цен в России почти остановился

За период с 21 по 27 июля инфляция в России составила 0,04%, сообщил Росстат. Неделей ранее показатель составлял 0,17%.
Замедление инфляции произошло в том числе в связи с отрицательной ценовой динамикой по следующим позициям:
яйца куриные (-0,6%);
сыры (-0,5%);
колбасы вареные (-0,3%);
сливочное масло (-0,3%);
творог (-0,3%);
помидоры (-3,6%);
капуста (-2,3%);
картофель (-2%);
огурцы (-1,2%).
Выросли цены на отчетной неделе на сахар (+2%), мясо кур (+1,9%), гречневую крупу (+1,2%), свинину (+1,1%), пшено (+0,7%), сосиски (+0,4%), мороженую рыбу (+0,4%).
В Минэкономразвития отмечают, что на мировых рынках продовольствия цены упали на 1,5%, на рынке удобрений, наоборот, наблюдается рост. В частности, азотные удобрения подорожали на 3,7%.
В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,15% за неделю. Подорожали туалетная бумага (+0,5%), электропылесосы (+0,6%), бензин (+0,6%).
Рост цен на бензин замедлился после роста в 1,7% неделей ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% — впервые с периода в январе-марте, когда изменение цен на дизель несколько недель подряд находилось на нулевой отметке.
По оценке Минэкономразвития, на 27 июля годовой рост цен зафиксирован 5,94%.
Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 25 б.п. — до 14% годовых. При этом регулятор указал, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают.
ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6−7% из-за подорожания топлива, хотя в июне ожидал 4,5−5%. Регулятор заявил, что в 2027 году инфляция вернется к целевым показателям.
По итогам прошлого года инфляция в России составила 5,59%, снизившись почти вдвое по сравнению с 9,52% годом ранее.
29 июля Сбербанк ухудшил макроэкономические прогнозы на 2026 год. Оценка инфляции повышена до 6,5−7% (с 6−6,5%), рост ВВП снижен до 0−0,5% (с 0,5−1%).
Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что в стране есть риски ускорения инфляции, однако экономическая система устойчива. Он указал на рост ВВП (0,3%) — по его словам, темпы могли быть выше, но власти сознательно сдерживают их, чтобы избежать скачка цен.
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