Недельный рост цен в России почти остановился

Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что в стране есть риски ускорения инфляции, однако экономическая система устойчива. Он указал на рост ВВП (0,3%) — по его словам, темпы могли быть выше, но власти сознательно сдерживают их, чтобы избежать скачка цен.