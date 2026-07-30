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Аграрии Самарской области намолотили первый миллион тонн зерна

Урожайность в Самарской области превысила прошлогодние показатели.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области аграрии намолотили первый миллион тонн зерна, убрано более 290 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 34 центнера с гектара, что превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

«Это результат ежедневного труда механизаторов, агрономов, руководителей хозяйств и всех работников агропромышленного сектора», — говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели урожайности демонстрируют в Безенчукском, Челно-Вершинском, Большеглушицком, Борском и Кинельском районах. Также продолжается уборка ранних сортов картофеля и овощей: собрано 375 тонн картофеля и более двух тысяч тонн овощной продукции.