Аграрии Самарской области намолотили первый миллион тонн зерна

В Самарской области аграрии намолотили первый миллион тонн зерна, убрано более 290 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 34 центнера с гектара, что превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.