Продажи вина из Чили, ЮАР и Аргентины выросли на 10−30% за полгода

Наибольшие темпы роста продаж в категории тихих вин среди десяти крупнейших поставщиков по итогам первой половины 2026 года показала продукция из Чили, следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка. Их реализация за шесть месяцев увеличилась на 20%, до 1,33 млн декалитров (дал). Продажи вин из ЮАР выросли на 10%, до 978 тыс. дал, из Аргентины — на 30%, до 266,5 тыс. дал.