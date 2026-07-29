ЦБ опубликовал правила маржинальной торговли криптовалютой

Брокер сможет открыть клиенту маржинальную позицию, только если организаторы торгов предоставляют официальную ставку риска по этому активу. При этом для того, чтобы клиент мог объединить криптоактивы и цифровые права в одну позицию, они должны обращаться в рамках одной и той же технологической платформы или информационной системы. ЦБ принимает предложения и замечания по проекту до 12 августа.