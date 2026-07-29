В Минэкономразвития рассказали об ускорении роста ВВП России

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России в июне 2026 года ускорился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике».
По итогам первого полугодия экономика Российской Федерации выросла на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале, по оценке ведомства, рост ВВП составил 0,9% в годовом выражении.
Промышленность РФ также показывает положительную динамику: в июне рост составил 0,6% после спада в мае, а обрабатывающий сектор прибавил 2,6%. Оборот розничной торговли вырос на 7,3%, уровень безработицы сохраняется на рекордно низком уровне — 2,2% от рабочей силы.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 0,4%, с ускорением до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029-м. Положительная динамика будет сохранена.