В России более чем на треть выросло число авто, повреждённых упавшими деревьями

За первое полугодие 2026 года в России число инцидентов с повреждением автомобилей из-за падения деревьев, элементов зданий и других объектов, вызванных экстремальными погодными условиями, выросло на 37%, достигнув 1,8 тыс. случаев, пишут «Известия» по данным «СберСтрахования». Общая сумма страховых выплат составила 156 млн рублей, увеличившись на 62%.
Больше всего заявлений поступило из Москвы (23%), Московской области (14%) и Санкт-Петербурга (10%). В первую десятку также вошли Республика Татарстан, Нижегородская, Свердловская, Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская и Иркутская области.
Наибольшее увеличение числа инцидентов произошло в Иркутской области (в три раза) и Республике Башкортостан (в три раза), в Москве и Рязанской области — почти вдвое, в Воронежской области — на 82%.
Наибольшие страховые выплаты получили автовладельцы из Тульской области (2,32 млн рублей), Московской области (2,1 млн рублей) и Санкт-Петербурга (1,52 млн рублей).
Ранее KP.RU сообщил, что климатолог Карнаухов предупредил: через 15 лет Россия столкнётся с новыми погодными аномалиями.