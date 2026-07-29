ГТЛК получила 14,2 млрд руб. чистого убытка за первую половину 2026 года

Вместе с тем компания за отчетный период создала резервы более чем на 20 млрд руб. Однако годом ранее почти на такую же сумму увеличила расходы по курсовым разницам (более 23 млрд руб.). В результате прочие расходы в первом полугодии этого и прошлого годов почти не изменились и составили соответственно 91,8 млрд руб. и 93,2 млрд руб.