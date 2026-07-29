Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недельный рост цен в России практически остановился

Инфляция за неделю составила 0,04%, цены на дизель впервые за несколько месяцев снизились.

Источник: Комсомольская правда

Рост потребительских цен в России практически остановился. По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля инфляция составила 0,04% против 0,17% неделей ранее. Замедление инфляции произошло за счёт снижения цен на ряд продуктов.

Куриные яйца подешевели на 0,6%, сыры и сливочное масло — на 0,5%, варёные колбасы и творог — на 0,3%. Из овощей заметнее всего упали в цене помидоры (-3,6%), капуста (-2,3%), картофель (-2%) и огурцы (-1,2%). При этом некоторые продукты подорожали: сахар прибавил 2%, мясо кур — 1,9%, гречневая крупа — 1,2%, свинина — 1,1%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на туалетную бумагу (+0,5%), электропылесосы (+0,6%), бензин (+0,6%). Рост цен на бензин замедлился после скачка на 1,7% неделей ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1% — впервые с начала года.

Ранее KP.RU писал, что рост ВВП России в июне 2026 года ускорился до 1,1% в годовом выражении после 0,3% в мае. За первое полугодие экономика выросла на 0,3%, во втором квартале — на 0,9%.