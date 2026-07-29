Недельный рост цен в России практически остановился

Куриные яйца подешевели на 0,6%, сыры и сливочное масло — на 0,5%, варёные колбасы и творог — на 0,3%. Из овощей заметнее всего упали в цене помидоры (-3,6%), капуста (-2,3%), картофель (-2%) и огурцы (-1,2%). При этом некоторые продукты подорожали: сахар прибавил 2%, мясо кур — 1,9%, гречневая крупа — 1,2%, свинина — 1,1%.