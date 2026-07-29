Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число винодельческих компаний в России выросло до максимума за пять лет

К 24 июля 2026 года в России зарегистрировано 222 компании, занимающиеся производством вина, подсчитали в сервисе Rusprofile. Это максимальный показатель за последние пять лет. За первую половину года было зарегистрировано четыре новых предприятия, прекратили деятельность три компании.

К 24 июля 2026 года в России зарегистрировано 222 компании, занимающиеся производством вина, подсчитали в сервисе Rusprofile. Это максимальный показатель за последние пять лет. За первую половину года было зарегистрировано четыре новых предприятия, прекратили деятельность три компании.

По данным сервиса «Контур. Фокус», на 1 июля 2026 года в России насчитывалось 1,87 тыс. организаций и предпринимателей, занимающихся производством вина и винограда. Это на 4% больше, чем годом ранее, и на 2,2% выше, чем в начале 2026 года. Почти 50% участников отрасли находятся в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму.

Рост количества российских виноделов может быть связан с мерами господдержки. В конце прошлого года в Минсельхозе говорили, что на поддержку виноградарства и виноделия на 2025 и 2026 годы было выделено по 4 млрд руб. Своеобразным подспорьем стало и повышение в 2023 году пошлин на вина недружественных стран. Но далеко не всем российским виноделам сейчас удается найти рынок сбыта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Виноград обреченный».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше