Число винодельческих компаний в России выросло до максимума за пять лет

Рост количества российских виноделов может быть связан с мерами господдержки. В конце прошлого года в Минсельхозе говорили, что на поддержку виноградарства и виноделия на 2025 и 2026 годы было выделено по 4 млрд руб. Своеобразным подспорьем стало и повышение в 2023 году пошлин на вина недружественных стран. Но далеко не всем российским виноделам сейчас удается найти рынок сбыта.