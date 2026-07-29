За неделю поездки на Черное море подешевели на 8,5%

В продовольственном сегменте плодоовощная продукция подешевела менее чем на 1%. Цены на помидоры снизились на 3,6%, цены на капусту — на 2,3%, на картофель — на 2%, на огурцы — на 1,2%. Яблоки и бананы подорожали на 1% и 0,8% соответственно.