Минэк сообщил о резком ускорении роста ВВП в июне

Российский ВВП в июне 2026 года увеличился на 1,1% в годовом выражении — против 0,3% в мае. Такую оценку опубликовало Минэкономразвития в ежемесячном обзоре текущей ситуации в российской экономике.
По итогам первого полугодия 2026 года экономика России выросла на те же 0,3% — результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором квартале, уточнило ведомство.
Снижение ВВП в начале года объяснялось отчасти календарным фактором, который затем, наоборот, сыграл в плюс. Во втором квартале 2026 года было на три рабочих дня больше, чем во втором квартале 2025-го, а в первом квартале, наоборот, — на три рабочих дня меньше. В июне 2026 года было на два рабочих дня больше, чем в июне 2025-го.
«После спада в первом квартале, который был связан с календарными и погодными факторами, во втором квартале экономическая активность умеренно возросла», — говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 24 июля. По ее словам, инвестиции компаний восстанавливались, а потребление домохозяйств даже несколько ускорилось.
В июне 2026 года объем строительных работ показал рост впервые с декабря 2025-го. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении — после снижения на 4,4% в мае, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении в стране 29 июля.
Рост оптовой торговли ускорился в июне до 2,7% в годовом выражении после 2,1% в мае.
Однако суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания (агрегат, отражающий потребительскую активность) в июне замедлил рост — до 6% — по сравнению с 6,4% в мае, говорится в материалах Минэкономики.
ЦБ отмечал, что с июня «возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях». Кроме того, по наблюдениям регулятора, существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску — это в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии 2026 года.
Банк России ожидает, что в 2026 году российская экономика вырастет на величину от нуля до 1%. Официальный прогноз Минэкономразвития — плюс 0,4%.