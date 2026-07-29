Минэк сообщил о резком ускорении роста ВВП в июне

Снижение ВВП в начале года объяснялось отчасти календарным фактором, который затем, наоборот, сыграл в плюс. Во втором квартале 2026 года было на три рабочих дня больше, чем во втором квартале 2025-го, а в первом квартале, наоборот, — на три рабочих дня меньше. В июне 2026 года было на два рабочих дня больше, чем в июне 2025-го.