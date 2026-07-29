ГАИ опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов с 1 августа

В ведомстве подчеркнули, что список документов, обязательных к предъявлению инспектору, строго регламентирован пунктом 2.1 ПДД РФ, и бумажные бланки европротокола в него не включены. Также в ГИБДД напомнили, что любые законодательные изменения проходят процедуру публичного обсуждения на портале проектов нормативных актов и официально публикуются на портале правовой информации, чего в данном случае не происходило.