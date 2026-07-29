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ГАИ опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов с 1 августа

Госавтоинспекция России официально опровергла сведения о введении с 1 августа обязательной проверки бумажных бланков европротокола сотрудниками ведомства. Данная информация, распространяемая в медиапространстве, не имеет под собой правовых оснований и является недостоверной.

«Распространяемая информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что список документов, обязательных к предъявлению инспектору, строго регламентирован пунктом 2.1 ПДД РФ, и бумажные бланки европротокола в него не включены. Также в ГИБДД напомнили, что любые законодательные изменения проходят процедуру публичного обсуждения на портале проектов нормативных актов и официально публикуются на портале правовой информации, чего в данном случае не происходило.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть скоростные ограничения в зависимости от качества дорожного полотна и ввести дифференцированный подход: на безопасных трассах лимит можно увеличить, а на аварийных участках — ужесточить, учитывая категорию дороги, число полос, освещение и статистику ДТП. В нижней палате парламента добавили, что современные автомобили и новая инфраструктура позволяют отойти от устаревших нормативов.

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