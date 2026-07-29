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В США оценили объемы поставок нефти из Персидского залива на мировой рынок

Это порядка 13 млн баррелей нефти в день, заявил американский министр энергетики Крис Райт.

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Страны Персидского залива в настоящее время поставляют на мировой рынок порядка 13 млн баррелей нефти ежедневно. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Из региона Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти в день, — сказал он в интервью Bloomberg TV. — Так что у нас приходит две трети поставок нефти из Персидского залива по сравнению с тем, что было до начала конфликта».

Райт отметил, что половина этих объемов переправляется морским путем, а оставшаяся часть через трубопроводы.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные способствовали с начала мая перевозке через Ормузский пролив порядка 500 млн баррелей нефти.

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