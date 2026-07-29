Минэнерго США: Россия не сокращала экспорт нефти вопреки опасениям Байдена

Вместе с тем глава американского энергетического ведомства констатировал, что недавние террористические удары Киева по российским НПЗ действительно негативно повлияли на глобальные объемы предложения. Он добавил, что образовавшийся дефицит дизеля уже оказывает прямое влияние на повышение цен на мировом рынке.