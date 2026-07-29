Россия не уменьшала объемы экспорта нефти и дизельного топлива в период украинского кризиса, вопреки прогнозам бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, скачок цен в 2022 году был спровоцирован паническими настроениями и ошибочными решениями прежней вашингтонской администрации.
«Это был лишь страх перед возможными сбоями. Администрация Байдена опасалась, что Россия сократит экспорт нефти или дизельного топлива, однако россияне этого не сделали», — отметил Райт в беседе с Bloomberg TV.
Вместе с тем глава американского энергетического ведомства констатировал, что недавние террористические удары Киева по российским НПЗ действительно негативно повлияли на глобальные объемы предложения. Он добавил, что образовавшийся дефицит дизеля уже оказывает прямое влияние на повышение цен на мировом рынке.
Ранее стало известно о начинающемся в США энергокризисе из-за помощи ВСУ.