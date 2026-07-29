Глава ФРС заявил о планах обеспечить стабильность цен в США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал председатель американского Центробанка Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке.
По словам господина Уолша, федеральный резерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. «Хочу подчеркнуть: никакой “мягкой” цели по инфляции не существует, никакой подразумеваемой “мягкой” цели нет, по крайней мере пока этот комитет принимает решения», — подчеркнул он.
Председатель ЦБ заверил, что ФРС будет «действовать без колебаний» для достижения этой цели. Также Кевин Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указаний по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок.
Сегодня Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5−3,75% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря 2025 года. До этого ведомство трижды ее понижало.
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