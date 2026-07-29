Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФРС заявил о планах обеспечить стабильность цен в США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал председатель американского Центробанка Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке.

Федеральная резервная система Соединенных Штатов обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал председатель американского Центробанка Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке.

По словам господина Уолша, федеральный резерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. «Хочу подчеркнуть: никакой “мягкой” цели по инфляции не существует, никакой подразумеваемой “мягкой” цели нет, по крайней мере пока этот комитет принимает решения», — подчеркнул он.

Председатель ЦБ заверил, что ФРС будет «действовать без колебаний» для достижения этой цели. Также Кевин Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указаний по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок.

Сегодня Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5−3,75% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря 2025 года. До этого ведомство трижды ее понижало.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС предсказуема, но не единодушна».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше