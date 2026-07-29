Глава ФРС заявил о планах обеспечить стабильность цен в США

По словам господина Уолша, федеральный резерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. «Хочу подчеркнуть: никакой “мягкой” цели по инфляции не существует, никакой подразумеваемой “мягкой” цели нет, по крайней мере пока этот комитет принимает решения», — подчеркнул он.