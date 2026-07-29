Эксперт назвал вклады, которые тайно съедают ваши сбережения

Волгоградцам, как и всем россиянам, необходимо срочно пересмотреть условия своих долгосрочных банковских вкладов, чтобы избежать скрытой потери сбережений.
Эксперты предупреждают, что старые депозиты с низкой доходностью уже не покрывают текущую инфляцию, превращая формальный рост денег в реальное обесценивание покупательной способности.
Кандидат экономических наук Николай Головецкий рассказал изданию «Подмосковье сегодня», что в особой зоне риска находятся депозиты сроком на два-три года, открытые в период более низких ставок. По его словам, такие вложения становятся убыточными в реальном выражении, поскольку деньги теряют ценность быстрее, чем начисляются проценты.
Массово закрывать договоры до окончания срока эксперт не рекомендует из-за потери большей части начисленных процентов. Вместо этого предлагается диверсифицировать накопления: часть размещать на краткосрочных вкладах до полугода, а часть держать на накопительных счетах. Также категорически не следует превышать страховой лимит в 1,4 миллиона рублей на один банк.
Эти финансовые правила способны защитить волгоградцев от непредвиденных убытков при хранении денег в кредитных организациях. Эксперт считает, что стоит сейчас проверить даты открытия своих депозитов и распределить крупные суммы по разным банкам.
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