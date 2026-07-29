Эксперт назвал вклады, которые тайно съедают ваши сбережения

Массово закрывать договоры до окончания срока эксперт не рекомендует из-за потери большей части начисленных процентов. Вместо этого предлагается диверсифицировать накопления: часть размещать на краткосрочных вкладах до полугода, а часть держать на накопительных счетах. Также категорически не следует превышать страховой лимит в 1,4 миллиона рублей на один банк.