Глава Минэнерго США назвал причину роста цен на нефть в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Рост цен на нефть в 2022 году не стал следствием конфликта на Украине, Россия не сокращала поставки нефти и дизельного топлива, а увеличение цен на углеводороды произошло из-за неправильных управленческих решений предыдущей американской администрации. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
«Это [конфликт на Украине] не привело к перебоям в поставках нефти, — сказал он в интервью Bloomberg TV. — Администрация [46-го президента США Джо] Байдена боялась, что Россия снизит экспорт нефти и дизельного топлива, а Россия не сокращала экспорт. Так что это был страх и плохое управление».
В частности, заявил Райт, администрация Байдена осушила национальный нефтяной стратегический резерв и затем не стала его восполнять. Глава американского Минэнерго также выразил уверенность в том, что при нынешней американской администрации стратегический нефтяной резерв будет оставаться на приемлемом уровне несмотря на использование части его запасов из-за ближневосточного конфликта. «У нас останется достаточное снабжение, свыше 200 млн баррелей нефти», — сказал он.