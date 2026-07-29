Глава Минэнерго США назвал причину роста цен на нефть в 2022 году

В частности, заявил Райт, администрация Байдена осушила национальный нефтяной стратегический резерв и затем не стала его восполнять. Глава американского Минэнерго также выразил уверенность в том, что при нынешней американской администрации стратегический нефтяной резерв будет оставаться на приемлемом уровне несмотря на использование части его запасов из-за ближневосточного конфликта. «У нас останется достаточное снабжение, свыше 200 млн баррелей нефти», — сказал он.