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Нацбанк ощутимо поднял курс евро и курс доллара на 30 июля

Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 30 июля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 30 июля, четверг. В итоге стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, стал легче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 30 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9063 белорусского рубля, 1 евро — 3,3109 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6718 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в среду, 29 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля, понизился в четверг, 30 июля. Заметнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0187 белрубля, курс евро подрос на 0,0318 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0134 белрубля.

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