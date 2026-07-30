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ФРС рассчитывает добиться снижения инфляции в США до 2%

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш пообещал обеспечить ценовую стабильность.

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая в стране функции центрального банка, рассчитывает добиться снижения инфляции до целевого показателя в 2%. Об этом заявил на пресс-конференции председатель ФРС Кевин Уорш.

«Инфляция остается повышенной в сравнении с целевым показателем в 2%», — признал Уорш, отметив, что федеральный комитет по операциям на открытым рынке «настроен решительно». «Вы и раньше об этом слышали, но мы обеспечим ценовую стабильность», — отметил Уорш.

По его словам, «за последние пять лет могло сложиться ложное впечатление, будто целевой показатель инфляции может тем или иным образом быть выше 2%». «Хотел бы подчеркнуть, что нет смягченный целевых показателей, нет скрытых целевых показателей. Цель одна, и это 2%», — сказал Уорш.

Министерство труда США в этом месяце опубликовало данные, согласно которым темпы роста потребительских цен в США по итогам июня снизились до 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% по итогам мая. Как прогнозировал портал Axios, снижение темпов роста потребительских цен может оказаться временным, поскольку данные за июнь не учитывают повышение стоимости энергоносителей, вызванное возобновлением масштабных ударов США по Ирану.

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