ФРС рассчитывает добиться снижения инфляции в США до 2%

По его словам, «за последние пять лет могло сложиться ложное впечатление, будто целевой показатель инфляции может тем или иным образом быть выше 2%». «Хотел бы подчеркнуть, что нет смягченный целевых показателей, нет скрытых целевых показателей. Цель одна, и это 2%», — сказал Уорш.