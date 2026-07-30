В ГД предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Молодые специалисты и ухаживающие за инвалидами граждане должны получить право на возврат части уплаченного НДФЛ. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство РФ направили первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (текст есть в распоряжении ТАСС).
Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ, предусмотрев право на возврат части уплаченного НДФЛ для граждан в возрасте до 30 лет в течение первых трех лет после получения документа об образовании или квалификации, а также гражданам, ухаживающим за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет. Предлагается рассчитывать сумму вычета как разницу между фактически удержанной суммой налога и суммой налога, рассчитанной по ставке 9% в отношении соответствующих доходов.
Уточняется, что возврат будет предоставляться в том случае, если совокупный доход налогоплательщика за налоговый период не превышает 2,4 млн рублей, а среднедушевой доход семьи — двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания.
«Молодой специалист после учебы только выходит на рынок труда: ему нужно закрепиться в профессии, снимать жилье, создавать семью, строить жизнь. А человек, который ухаживает за инвалидом I группы или пожилым родственником старше 80 лет, фактически выполняет тяжелую и важную социальную работу. Государство должно это учитывать не только словами, но и налоговыми решениями», — пояснил ТАСС Гусев.