В ГД предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов

Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ, предусмотрев право на возврат части уплаченного НДФЛ для граждан в возрасте до 30 лет в течение первых трех лет после получения документа об образовании или квалификации, а также гражданам, ухаживающим за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет. Предлагается рассчитывать сумму вычета как разницу между фактически удержанной суммой налога и суммой налога, рассчитанной по ставке 9% в отношении соответствующих доходов.