В России создали открытую вики с оценками финансового эффекта от ИИ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В России появилась открытая и дополняемая база знаний для компаний из любой отрасли о том, как считается финансовый эффект от искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в Альянсе в сфере ИИ (объединяет участников отрасли вроде «Яндекса», VK, «Сбера», Т-Банка и других), который разработал портал и назвал его «АФИИНА».
На портале можно найти трехуровневую систему оценки эффекта от ИИ. На каждом уровне есть «ключевые вопросы» — окупился ли ИИ-проект, как ИИ усиливает компанию, а также о том, как ИИ меняет отрасль. Другие параметры оценки — горизонт в годах, объект оценки, метрики, методы и роли.
Методология с примерами сейчас доступна по группе ретейла и e-commerce, по ИТ-индустрии, финсектору, транспортной отрасли и по промышленности, которую объединили с энергетикой и АПК. Альянс называет свой проект «методологическим стандартом» оценки ИИ-эффекта, с отраслевыми метриками, методами расчета, принципами финоценки и процессом оценки с распределением ролей.
«Смысл в том, чтобы дать рынку общий язык: чтобы эффект от ИИ в банке, в ретейле и на производстве считали по сопоставимым правилам», — объяснили в альянсе. Там обещали, что в связи с тем, что база построена по модели вики, «при необходимости рынок дописывает ее сам», предлагая правки и таким образом обновляя методологию «вслед за практикой».
Портал базируется на подписанной игроками финсектора в прошлом году «Методологии оценки финансовой эффективности от ИИ». Теперь эта методология «выходит за пределы» финансов, с учетом того, что до того документа компании в принципе подсчитывали эффект от ИИ «по-своему», резюмировали в объединении.