В России создали открытую вики с оценками финансового эффекта от ИИ

«Смысл в том, чтобы дать рынку общий язык: чтобы эффект от ИИ в банке, в ретейле и на производстве считали по сопоставимым правилам», — объяснили в альянсе. Там обещали, что в связи с тем, что база построена по модели вики, «при необходимости рынок дописывает ее сам», предлагая правки и таким образом обновляя методологию «вслед за практикой».