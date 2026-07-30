Трамп заявил о просьбах бизнеса убедить Лондон нарастить добычу нефти

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители крупных нефтяных компаний просили его содействовать принятию властями Великобритании мер по наращиванию добычи углеводородов на месторождениях в Северном море.
«Все люди, которых я знаю в сфере добычи нефти, говорили: “Пожалуйста, откройте доступ к Северному морю. Не могли бы вы сделать так, чтобы его открыли”, — сказал американский лидер 29 июля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам Трампа, с просьбами добиться от Лондона разрешения на наращивание добычи углеводородов в Северном море к нему обращались представители всех нефтяных компаний, с которыми он ранее встречался. Трамп пожаловался на то, что не смог убедить предыдущего премьер-министра Великобритании Кира Стармера принять соответствующие меры.
Говоря о новом британском премьере Энди Бернэме, Трамп подчеркнул: «Он сказал нечто очень хорошее. Он сказал, что откроет доступ к нефти Северного моря». По мнению американского лидера, это сделает Соединенное Королевство значительно богаче.
Трамп также раскритиковал миграционную политику Великобритании, которая, по его словам, «убивает страну». Говоря о прибытии мигрантов в Соединенное Королевство, американский лидер отметил: «Они прибывают из Африки, из Южной Америки, из различных частей Азии. И они вторгаются в Европу». «Это вторжение, и Соединенное Королевство является главным подозреваемым», — добавил президент США.
Трамп неоднократно критиковал британские власти за их политику в области энергетики и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.