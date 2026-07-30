Трамп заявил о просьбах бизнеса убедить Лондон нарастить добычу нефти

«Все люди, которых я знаю в сфере добычи нефти, говорили: “Пожалуйста, откройте доступ к Северному морю. Не могли бы вы сделать так, чтобы его открыли”, — сказал американский лидер 29 июля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам Трампа, с просьбами добиться от Лондона разрешения на наращивание добычи углеводородов в Северном море к нему обращались представители всех нефтяных компаний, с которыми он ранее встречался. Трамп пожаловался на то, что не смог убедить предыдущего премьер-министра Великобритании Кира Стармера принять соответствующие меры.