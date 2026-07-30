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В России предложили снизить НДФЛ: вот для какой категории граждан

В Госдуме хотят снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили снизить ставку НДФЛ до 9% для двух категорий граждан. Инициатива может коснуться молодых специалистов, а также лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами. С подобной инициативой выступили депутаты ГД Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

Законопроект будет направлен на рассмотрение и получение отзыва от правительства РФ. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Разработанный законопроект направлен на реализацию адресной социальной политики и поддержку отдельных категорий граждан через механизм снижения налоговой нагрузки», — следует из пояснительной записки.

Согласно предложению, возврат части уплаченного НДФЛ будет представлять собой разницу между суммой налога, фактически удержанной с дохода, и той суммой, которая была бы исчислена по ставке 9%. Вычет будет касаться зарплат, гонораров и оплаты услуг по договорам ГПХ.

Авторы инициативы подчеркивают, что закон поможет молодым специалистам найти и сохранить работу, а также поддержит тех, кто заботится о пожилых и инвалидах.

Ранее KP.RU пояснил, что шкала НДФЛ не влияет на размер налогового вычета.

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