В России предложили снизить НДФЛ: вот для какой категории граждан

В России предложили снизить ставку НДФЛ до 9% для двух категорий граждан. Инициатива может коснуться молодых специалистов, а также лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами. С подобной инициативой выступили депутаты ГД Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.
Законопроект будет направлен на рассмотрение и получение отзыва от правительства РФ. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Разработанный законопроект направлен на реализацию адресной социальной политики и поддержку отдельных категорий граждан через механизм снижения налоговой нагрузки», — следует из пояснительной записки.
Согласно предложению, возврат части уплаченного НДФЛ будет представлять собой разницу между суммой налога, фактически удержанной с дохода, и той суммой, которая была бы исчислена по ставке 9%. Вычет будет касаться зарплат, гонораров и оплаты услуг по договорам ГПХ.
Авторы инициативы подчеркивают, что закон поможет молодым специалистам найти и сохранить работу, а также поддержит тех, кто заботится о пожилых и инвалидах.
Ранее KP.RU пояснил, что шкала НДФЛ не влияет на размер налогового вычета.