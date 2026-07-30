Россиянам назвали отрасль с самой высокой средней зарплатой

Самый высокий уровень средней заработной платы в России зафиксирован в сфере трубопроводного транспорта. Об этом стало известно из данных Росстата.
В мае 2026 года работники трубопроводного транспорта в среднем получали 295 978 рублей. Для сравнения, в апреле текущего года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля.
По данным ведомства, за месяц средний размер заработка работника этой отрасли вырос примерно на 95,5 тысяч рублей.
Напомним, что среднемесячная начисленная заработная плата в России в мае 2026 года составила 110 216 рублей. Это на 10,1% больше, чем в мае прошлого года.
Ранее KP.RU сообщал о двух основных факторах роста зарплат в России в 2026—2027 годах. Доцент Игорь Балынин уточнил, что ими будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров.