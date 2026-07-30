В ГД назвали сроки, когда платежки ЖКХ можно будет получать через «Госуслуги»

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ через «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
«Квитанцию за ЖКУ с 1 сентября 2027 года можно будет получить через “Госуслуги”. Чтобы получать платежки именно в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций», — сказал депутат.
Он отметил, что при этом бумажные квитанции сохранятся — если человек не даст согласие на получение документов через «Госуслуги» или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная доставка.
«Важно, что размещать платежные документы в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, РСО и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на “Госуслуги” они должны будут заключить договор с ее оператором. Процедуру также определит правительство», — отметил парламентарий.
Норма вошла в закон, направленный на поддержку «Почты России».