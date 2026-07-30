Юрий Трутнев: Реновация городов и модернизация населенных пунктов меняют качество жизни дальневосточников

«Всего за время нашей работы по программе президентская дальневосточная Единая субсидия на Дальнем Востоке построено и реконструировано более 2 тыс. социальных объектов — школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта, отремонтировано около 2 тыс. дворов. Мы продолжаем выполнять работу по поручениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в том числе по реализации мастер-планов. Реновация городов и модернизация населенных пунктов меняют качество жизни более половины населения Дальнего Востока. Мастер-планы — это стратегическое решение. В рамках их реализации в ДФО приходит более 3 трлн рублей. Эти средства вкладываются в инфраструктуру, социальную сферу. Это возможность перестроить города, создать максимально комфортные условия для жизни людей и усилить приток населения на Дальний Восток», — сказал Юрий Трутнев.