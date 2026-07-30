Юрий Трутнев: Реновация городов и модернизация населенных пунктов меняют качество жизни дальневосточников

В Якутске заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Поддержаны предложения девяти дальневосточных регионов по изменению планов на 2026−2029 гг. в части развития социальной инфраструктуры.
«Всего за время нашей работы по программе президентская дальневосточная Единая субсидия на Дальнем Востоке построено и реконструировано более 2 тыс. социальных объектов — школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта, отремонтировано около 2 тыс. дворов. Мы продолжаем выполнять работу по поручениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в том числе по реализации мастер-планов. Реновация городов и модернизация населенных пунктов меняют качество жизни более половины населения Дальнего Востока. Мастер-планы — это стратегическое решение. В рамках их реализации в ДФО приходит более 3 трлн рублей. Эти средства вкладываются в инфраструктуру, социальную сферу. Это возможность перестроить города, создать максимально комфортные условия для жизни людей и усилить приток населения на Дальний Восток», — сказал Юрий Трутнев.
Поддержка регионов.
Принято решение предоставить Бурятии в 2027 г. 80 млн рублей на ремонт инженерных систем гостинодворских рядов.
Якутия получит 350 млн рублей в 2027 г. и 134 млн рублей в 2028 г. на объекты здравоохранения в Нерюнгри.
Забайкальский край получит в 2027 г. 159 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и комплексное благоустройство улиц исторического центра Читы.
Одобрено выделение Камчатскому краю в размере 301 млн рублей в 2028 г. на строительство детского сада.
Приморский край получит в 2027 г. 206 млн рублей на благоустройство бухты Козино в Находке и реконструкцию стадиона Южный в Большом Камне.
Хабаровскому краю предоставят 993 млн рублей на 2027 г. для благоустройства бульваров в Хабаровске, ремонт фасадов объектов культурного наследия в Комсомольске-на-Амуре.
Магаданской области достанется 947 млн рублей на 2027 г. на укрепление берега Охотского моря от парка «Маяк» до инфекционной больницы.
Для ЕАО выделят 286 млн рублей на 2027 г. и 159 млн рублей на 2028 г. для модернизации областной больницы (отделение в п. Кульдур) и детского лагеря; демилитаризацию и транспортировку образцов военной техники для формирования экспозиции в парке «Патриот»; закупку модульного зала адаптивных видов спорта для участников СВО; ремонт инфекционной больницы и разработку проектно-сметной документации на капремонт медицинского колледжа.
Чукотскому автономному округу выделят 101 млн на 2027 г. на строительство производственного корпуса на территории промпарка «Анадырь».
Для ряда регионов поддержана корректировка мероприятий по модернизации социальной инфраструктуры и выделение дополнительного финансирования из ранее сэкономленных средств федерального бюджета.
Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов на необходимость дополнительного контроля за использованием средств федерального бюджета в рамках планов социального развития центров экономического роста и соблюдения утвержденных сроков.
Создание инфраструктуры.
Пять дальневосточных регионов получат дополнительные средства на создание инфраструктуры ТОР.
«Мы продолжаем работу, связанную с поддержкой инвестиционных проектов. Это одно из стратегических направлений. Мы с этого нашу работу начинали. Сегодня около 11 млрд рублей направлено на цели строительства инфраструктуры для инвестпроектов. Это тоже очень важно, потому что без экономики отдельно социальная среда не развивается», — считает Юрий Трутнев.
ЕАО получит 339 млн ежегодно в 2028—2029 гг. на строительство производственного здания для индустриального парка «Шалом».
Амурской области выделят 736,3 млн рублей в 2027 г., 398,1 млн в 2028 г. И 5,6 млн в 2029 г. для развития площадки «Ровное», в том числе на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство административного здания, водоснабжение.
Одобрено предоставление 1 млрд рублей в 2027 году Хабаровскому краю на строительство производственно-административных зданий на площадках «Ракитное» и «Парус», обеспечение транспортной инфраструктурой «Ракитного».
Приморье получит 2,9 млрд рублей в 2027 г., 3,2 млрд в 2028 г. и 1,2 млрд в 2029 г. на технологическое присоединение и создание внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения объектов Приморского металлургического завода, а также на водоснабжение и водоотведение объектов площадки «Западная».
Камчатскому краю предоставят 1,4 млрд рублей в 2027 г., 358,1 млн в 2028 г. на создание внутриплощадочных сетей ТРК «Паратунка» (2 этап) и технологические присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения резидентов ТОР.
Для развития ТОР «Патриотическая».
Отдельно рассматривалась поддержка производителей средств и оборудования резидентов ТОР «Патриотическая» для нужд СВО.
«Мы продолжаем уделять большое внимание развитию территории опережающего развития “Патриотическая”. Работают все главы дальневосточных регионов. Мы стараемся помочь нашим бойцам, которые находятся на СВО. Параллельно решаем вопрос развития технологий. На карте Дальнего Востока возникают новые предприятия, новые объекты. Мы начинаем создавать новые технические средства, которые приближают нашу победу», — сказал Юрий Трутнев.
Комплексное развитие территорий.
Обсуждались инвестиционные проекты, планируемые к реализации с использованием облигаций проектного финансирования ПАО ДОМ.РФ. На рассмотрение президиума были вынесены проекты по строительству газовой котельной для второго этапа Жатайской судоверфи и созданию международного многофункционального общественного центра в Благовещенске. «Жатайская судоверфь — объект президентского внимания. Предприятие должно стать опорной базой для модернизации речного флота и обеспечения устойчивого северного завоза в арктические регионы. Котельная обеспечит теплом новые мощности, в частности, будущий судоремонтный комплекс. А новый общественный центр в Благовещенске станет площадкой для проведения мероприятий международного уровня, будет способствовать укреплению российско-китайских отношений», — заметил Юрий Трутнев.
По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, в регионе реализуется масштабный проект по комплексному развитию территории «Золотая миля», в которую входят первая в мире трансграничная канатная дорога, гостиничный комплекс «5 звезд», Дом российско-китайской дружбы, большой городской центр «Трибуна Холл». Общий объем инвестиций по проектам оценивается в 57 млрд рублей, из них 41 млрд рублей — частные инвестиции.
Как отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, для Якутии Жатайская судоверфь является одним из ключевых проектов промышленного развития: «Строительство газовой котельной — важный этап развития предприятия, который обеспечит необходимую инженерную инфраструктуру для ввода новых производственных мощностей. Мы формируем современное судостроительное производство, которое будет обеспечивать рабочие места и создавать дополнительные возможности для экономики республики».
Два инвестиционных проекта признаны приоритетными для их финансирования за счет средств Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»: проект по строительству первой очереди гостиничного комплекса Cosmos Hotel Kamchatka уровня 5* на Камчатке и создание ГК «Золотой початок» селекционно-семеноводческой компании по производству семян сои и кукурузы в Хабаровском крае.