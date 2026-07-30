«Ведомости»: в России выручка музыкальных стримингов выросла на 35% в 2025 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доходы музыкальных стримингов в России в 2025 году выросли на 35,2% по сравнению с 2024 годом и составили 53,97 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании J'son & Partners Consulting.
Подавляющую часть доходов (99%) участникам рынка принесла подписка, на рекламную выручку пришелся лишь 1%. По словам директора департамента новых технологий J"son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, основными драйверами роста стали увеличение числа подписчиков экосистем и повышение цен на подписку в среднем на 20% за год. При этом темпы роста рынка замедлились по сравнению с 2024 годом (46%), что связано с высоким проникновением экосистемных подписок и снижением притока новых пользователей.
Лидером по доходам среди музыкальных стримингов стала «Яндекс Музыка» с долей 54,9% (+6,5 п.п. к 2024 году). На втором месте — «VK Музыка» (20%, сокращение на 5,3 п.п.), на третьем — «Звук» (15,7%, +1,4 п.п.). В совокупности на три крупнейших сервиса пришлось 90,6% рынка.
Кроме того, аналитики впервые оценили продажи музыки на физических носителях. В 2025 году они достигли 12,9−13,7 млрд рублей — примерно четверть от выручки стримингов. При этом 10,7−11,3 млрд рублей пришлось на CD-диски, а 2,2−2,4 млрд — на винил. Рост продаж физических носителей аналитики связывают с отключениями мобильного интернета и регуляторными изменениями, из-за которых некоторые треки и альбомы были скорректированы или недоступны в стримингах.