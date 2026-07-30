«Ведомости»: в России выручка музыкальных стримингов выросла на 35% в 2025 году

Кроме того, аналитики впервые оценили продажи музыки на физических носителях. В 2025 году они достигли 12,9−13,7 млрд рублей — примерно четверть от выручки стримингов. При этом 10,7−11,3 млрд рублей пришлось на CD-диски, а 2,2−2,4 млрд — на винил. Рост продаж физических носителей аналитики связывают с отключениями мобильного интернета и регуляторными изменениями, из-за которых некоторые треки и альбомы были скорректированы или недоступны в стримингах.