Возрождение Хабаровского судостроительного завода набирает обороты

Хабаровский судостроительный завод — одно из старейших предприятий Дальнего Востока, в этом году ему исполнилось 73 года. За спиной — более 350 построенных кораблей, десятки экспортных контрактов, тысячи сотрудников и целый городок социальной инфраструктуры. Когда в штате завода осталось лишь 270 сотрудников, могло показаться, что история ХСЗ подходит к концу. Но те, кто остался, называют себя не иначе как «костяком» — инженеры и ветераны, помнящие, как строить корабли для Кореи и Индии, не дают стапелям остыть. С выходом из ОСК у предприятия появился шанс не просто выжить, а перезагрузиться. Первые заказы уже есть, другие переговоры — в разгаре. Подробнее в материале ИА «Хабаровский край сегодня».