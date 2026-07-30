Возрождение Хабаровского судостроительного завода набирает обороты

Хабаровский судостроительный завод — одно из старейших предприятий Дальнего Востока, в этом году ему исполнилось 73 года. За спиной — более 350 построенных кораблей, десятки экспортных контрактов, тысячи сотрудников и целый городок социальной инфраструктуры. Когда в штате завода осталось лишь 270 сотрудников, могло показаться, что история ХСЗ подходит к концу. Но те, кто остался, называют себя не иначе как «костяком» — инженеры и ветераны, помнящие, как строить корабли для Кореи и Индии, не дают стапелям остыть. С выходом из ОСК у предприятия появился шанс не просто выжить, а перезагрузиться. Первые заказы уже есть, другие переговоры — в разгаре. Подробнее в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Некогда великое предприятие.
Решение о строительстве судостроительного завода на берегу Амурской протоки приняли в конце 1945 года — для охраны морских и речных границ Дальнего Востока. Строительство началось в 1949-м, а уже спустя несколько лет на воду спустили первую несамоходную баржу. Официальным днём рождения завода считается 29 июня 1953 года.
Как отметила Лариса Воробьёва, начальник социально-бытового отдела и председатель совета ветеранов, военные корабли начали строить не сразу. Сперва опыт нарабатывали на нефтеналивных баржах, плавпричалах, траулерах. Первый военный корабль заложили в 1958 году, а с 1963-го предприятие полностью перепрофилировали под строительство военных судов.
В лучшие годы завод строил и морские, и речные корабли, и суда спецназначения: для размагничивания, морские тральщики, речные артиллерийские катера, ракетные «Молнии», десантные «Мурены». Работали серийно: «Молний» выпустили 27, речных катеров — 14, десантных на воздушной подушке — 11, три из которых ушли в Южную Корею.
При Советском Союзе завод был не просто производственной площадкой, а целым городком: в штате числилось до 6,5 тысячи человек, работали собственные общежития, детские сады, профилакторий, пионерский лагерь «Дружба», Дом культуры судостроителей. Выпускали и товары народного потребления: мотолодки «Крым», мебель, кухонные гарнитуры и альбомы.
Сегодня в ветеранской организации ХСЗ состоит 400 человек, каждый отработал на заводе больше 20 лет. А за все время существования предприятия, по оценке хранителей музея, здесь трудились сотни тысяч человек.
Тёмные времена.
В 2007 году завод вошёл в состав Объединённой судостроительной корпорации. Тогда это казалось путём к стабильности: предполагалось, что корпорация будет распределять заказы. Но жизнь показала, что ОСК — не советский Госплан, отметил главный инженер предприятия Алексей Шабанов. По его словам, за почти 20 лет членства корпорация не помогла заводу практически ничем.
Помимо обеспечения предприятия заказами есть другая важная задача. На сегодняшний день на заводе занято 270 человек. Для сравнения: при строительстве краболовов в 20−23 году трудилось почти 700. Особенно тяжёлым стал 2024 год: предприятие заказов практически не получало, начались волны сокращений, а некоторые люди уходили сами — работы не было, зарплаты падали.
Потребность в кадрах есть, отмечает главный инженер, но и найти их тяжело: техническое образование стало менее востребованным у абитуриентов.
— Мы подрастеряли инженерный состав, — признаёт Алексей Шабанов. — Костяк сохранился, но сейчас, чтобы расширяться, нужны не просто рабочие, а технологи, конструкторы, мастера. И их придётся буквально отвоёвывать у рынка.
Ситуация усугублялась и состоянием инфраструктуры. Заводу 73 года, крыши текут, коммуникации изношены. Примерно с 2008 года капитальных ремонтов практически не проводилось. Лишь в удачные годы удавалось выбить деньги на выборочное латание самых аварийных участков. Когда вода капает на головы рабочих и на суда — это катастрофа, подчеркнул Алексей Шабанов.
— На Дальнем Востоке в ОСК остался только один завод — в Комсомольске-на Амуре, АО «АСЗ», — объяснил главный инженер ХСЗ. — Он загружен военными заказами. Но в целом все заводы ОСК живут трудно. Более-менее держатся только конструкторские бюро: проект корабля может стоить 200 миллионов, а сам корабль — миллиард. Иными словами, четверть от всей стоимости производства судна уходит проектировщикам, но и им не хватает персонала.
Если не мы, то кто?
В январе 2024 года завод вышел из ОСК и перешёл в ведение Хабаровского края. Это событие коллектив встретил с облегчением: появилась надежда на самостоятельность.
Сейчас у завода есть заказ на два дебаркадера. Проектная документация поступит к концу августа: тогда заработают корпусные цеха, появится загрузка, потребуются сварщики и сборщики. Уже есть договорённости с аутсорсинговыми компаниями о привлечении персонала.
— Цеха будут загружены по полной, а возможно, и с переработкой. Значит, нам срочно понадобятся новые рабочие, — сказал Алексей Шабанов. — Параллельно у нас в работе находятся ещё два контракта — на электрические суда и пароходы. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин настроен решительно и лично участвует в переговорах, в том числе с Тихоокеанским флотом, о возможном возобновлении военного строительства.
Как отметил главный инженер, если контракты, которые сейчас прорабатываются, будут подписаны, то ХСЗ получит стабильную работу до 2029 года. Дальше в планах — наращивать объёмы заказов.
Несмотря на трудности, сотрудники верят в возрождение предприятия. Этому способствует и смена вектора государственной политики: развитию Дальнего Востока уделяется всё больше внимания. Перспективы связывают и с развитием речных перевозок по Амуру — такой способ гораздо выгоднее и разумнее, чем тащить груз на «КамАЗах» тысячи километров, подчеркнул Шабанов.
Будущее развитие предприятия связывают с растущей потребностью в пассажирских перевозках: дебаркадеры, катамараны, электрические суда — строительство каждого из них становится маленьким шагом к развитию данного направления и самого завода.
В музее, который хранит память о великих проектах и людях, сегодня тоже говорят о будущем с надеждой. Лариса Воробьёва вспоминает недавний приезд губернатора: «Глава региона прикладывает все усилия, чтобы завод загрузить заказами». По её словам, у коллектива появилась уверенность: завод снова становится точкой опоры для края.
— Мы все питаем надежды на восстановление предприятия, живём по принципу: «если не мы, то кто?», — твёрдо резюмировал главный инженер Хабаровского судостроительного завода.
Сегодня на завод жизнь понемногу возвращается: в цехах снова слышен звон металла, а сотрудники готовятся к августу, когда придет проектная документация и работа закипит по-настоящему.