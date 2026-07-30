В России предложили увеличить размер ИПК: вот на каких условиях

В России предложили повысить начисление пенсионных баллов за уход за инвалидами I группы и детьми-инвалидами — с 1,8 до 3,6 балла за каждый год. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой уже направлено. Текст документа есть у ТАСС.
«Учитывая особую социальную значимость поддержки лиц… предлагаем увеличить размер ИПК за каждый полный календарный год ухода за указанной категорией граждан с 1,8 до 3,6 балла», — говорится в обращении.
Помимо этого, ЛДПР предлагает пересмотреть условия досрочного выхода на пенсию для опекунов инвалидов с детства. В настоящее время возраст выхода снижается на год за каждые полтора года опеки. Лидеры партии хотят убрать понижающий коэффициент, чтобы каждый год заботы шел в зачет как полноценный год льготы.
Напомним, что 1 августа некоторым категориям россиян проиндексируют пенсии.