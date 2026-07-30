В России предложили увеличить размер ИПК: вот на каких условиях

Помимо этого, ЛДПР предлагает пересмотреть условия досрочного выхода на пенсию для опекунов инвалидов с детства. В настоящее время возраст выхода снижается на год за каждые полтора года опеки. Лидеры партии хотят убрать понижающий коэффициент, чтобы каждый год заботы шел в зачет как полноценный год льготы.