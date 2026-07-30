В ГД назвали весомые причины для изменения цены на маркетплейсах

Например, продолжил парламентарий, человек регулярно заказывает продукты через сервис доставки, у него подписка, он платит каждый месяц. «А его сосед заходит на тот же сайт впервые и видит тот же набор товаров дешевле на 15−20%. Никаких объективных причин для такой разницы нет — логистика одна, товары те же, время одно и то же. Это классический случай, когда цену определяет не себестоимость, а поведенческий алгоритм. И именно против таких схем направлена позиция ФАС», — подчеркнул зампред комитета.