В ГД назвали весомые причины для изменения цены на маркетплейсах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Маркетплейсы не вправе устанавливать на товар разную цену для разных покупателей исходя из «поведенческих алгоритмов» пользователей. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин («Единая Россия»).
«Вопрос законности динамических цен — один из самых острых в правовом поле интернет-торговли. Формально законодательство не запрещает продавать один и тот же товар по разной стоимости, но жестко ограничивает основания для этого», — отметил он. Парламентарий пояснил, что с 1 сентября 2023 года цифровым платформам запрещено устанавливать разные цены без экономической или технологической логики. Однако эти требования действуют только в отношении компаний, которые признаны доминирующими на рынке.
«ФАС неоднократно указывала: использование поведенческих данных для точечного изменения цен может быть квалифицировано как злоупотребление доминирующим положением. В 2024—2025 годах маркетплейсам уже выданы десятки предостережений по подобным фактам, а в отношении крупнейших игроков применялись более жесткие меры — например, требования согласовывать скидки с продавцами», — сказал Игошин.
Он объяснил, что считается весомой причиной для изменения цены, а что нет. По словам депутата, если доставка в другой регион дороже, сезонный спрос вырос или покупатель получает скидку по программе лояльности — «это рыночные механизмы, и к ним вопросов нет». «Но совсем другая ситуация, когда алгоритм анализирует поведенческий профиль: как часто вы заказываете, каким устройством пользуетесь, сколько готовы заплатить. И на основе этого поднимает цену для постоянного клиента и снижает для новичка», — описал он проблему.
Например, продолжил парламентарий, человек регулярно заказывает продукты через сервис доставки, у него подписка, он платит каждый месяц. «А его сосед заходит на тот же сайт впервые и видит тот же набор товаров дешевле на 15−20%. Никаких объективных причин для такой разницы нет — логистика одна, товары те же, время одно и то же. Это классический случай, когда цену определяет не себестоимость, а поведенческий алгоритм. И именно против таких схем направлена позиция ФАС», — подчеркнул зампред комитета.
Изменения в законе о конкуренции.
Игошин обратил внимание, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые комплексные поправки в закон о защите конкуренции, которые уточняют механизмы контроля за цифровыми платформами. «Уже сейчас ФАС настаивает на том, чтобы цена товара была одинаковой для всех покупателей вне зависимости от способа оплаты или устройства, с которого совершается покупка», — отметил он.
Парламентарий напомнил, что покупатели, столкнувшиеся с подобными ситуациями, могут обратиться с жалобой в ФАС. «Практика показывает, что при наличии доказательств отсутствия объективных причин для разницы в цене и доминирующего положения маркетплейса у ведомства есть все инструменты, чтобы заставить маркетплейс установить справедливую цену», — сказал депутат.