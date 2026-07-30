«Ведомости»: бюджет регионов на поддержку волонтерства вырос вдвое за пять лет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совокупный объем бюджетов регионов России на поддержку добровольчества за пять лет увеличился вдвое — с 710 млн рублей в 2021 году до почти 1,8 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении платформы «Добро.РФ» отчетность Минэкономразвития России.
В топ регионов по объему финансирования в 2025 году вошли Красноярский край (128 млн рублей), Республика Башкортостан (106 млн рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (103 млн рублей), Херсонская область (90 млн рублей) и Московская область (88 млн рублей). При этом в ряде регионов финансирование сократилось: в Брянской области — в два раза, до 5 млн рублей, в Томской — в 2,5 раза, до 2 млн рублей, в Ульяновской области — в 4,7 раза, до 16 млн рублей.
Отмечается, что средние ежегодные расходы на добровольчество в расчете на одного молодого жителя за этот же период выросли в восемь раз — с 35 до почти 288 рублей.
По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя «Добро.РФ» Артема Метелева, системного финансирования добровольчества в России не было до поправок в Конституцию 2020 года. Именно тогда на законодательном уровне закрепили обязанность государства поддерживать волонтерство. Кроме того, были запущены федеральные программы «Регион добрых дел» и «Регион для молодых», а уровень развития волонтерства вошел в перечень показателей эффективности губернаторов.