«Ведомости»: бюджет регионов на поддержку волонтерства вырос вдвое за пять лет

В топ регионов по объему финансирования в 2025 году вошли Красноярский край (128 млн рублей), Республика Башкортостан (106 млн рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (103 млн рублей), Херсонская область (90 млн рублей) и Московская область (88 млн рублей). При этом в ряде регионов финансирование сократилось: в Брянской области — в два раза, до 5 млн рублей, в Томской — в 2,5 раза, до 2 млн рублей, в Ульяновской области — в 4,7 раза, до 16 млн рублей.